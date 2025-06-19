Сочинские энергетики установили 15 новых опор ЛЭП

Сочинский филиал «Россети Кубань» завершил ремонт воздушной линии электропередачи в микрорайоне Верхнеимеретинская Бухта, что улучшило качество и надежность электроснабжения более чем для 2,7 тыс. жителей Адлерского района. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе работ специалисты модернизировали почти 1 тыс. м распределительной сети: установлено 15 железобетонных опор и смонтирован самонесущий изолированный провод. Новый кабель обладает высокой стойкостью к коррозии, ветровым нагрузкам и другим неблагоприятным климатическим условиям региона.

Постепенная модернизация электросетевого комплекса способствует улучшению качества электроснабжения. С начала года в Адлерском районе энергетики провели ремонт объектов распределительной сети на напряжении 0,4-10 кВ: заменили почти 240 опор и установили 18 км самонесущего изолированного провода. Это повысило надежность электроснабжения для жителей сел Верхнениколаевское, Орел-Изумруд и Липники, а также для улиц Петрозаводская, Комарова, Коммунаров, Гоголя, Светогорская и Веселая.

С начала 2025 года в зоне обслуживания сочинского энергорайона специалисты заменили более 90 км провода, 600 опор и около 3 тыс. изоляторов ЛЭП. Также очищены трассы общей площадью почти 390 га от кустарников и деревьев, что снижает риск технологических нарушений из-за падения веток на провода во время непогоды. Для подготовки оборудования к летнему пику нагрузок были проведены технические мероприятия более чем на 100 трансформаторных подстанциях.

Мария Удовик