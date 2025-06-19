В Ульяновской области планируют построить портовой логистический комплекс

Сегодня, 19 июня, на ПМЭФ-2025 подписали соглашение о реализации проекта по строительству портового логистического комплекса в Ульяновской области. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инвестором выступит компания «Содружество». Планируется, что общий объем инвестиций в экономику региона составит до 20 млрд руб. Комплекс разместят на территории бывшей промзоны в Заволжском районе Ульяновска. Инвестору предстоит реконструировать прибрежно-портовую инфраструктуру, построить складские и погрузочные мощности, ж/д инфраструктуру.

Проект «ориентирован на работу с готовой продукцией пищевой промышленности, в том числе предприятий ГК «Содружество». Ожидается, что комплекс поможет наладить экспорт по водным путям и оптимизировать логистику ж/д перевозок. Вариант контейнерных отправок расширит экспортные возможности предприятий Ульяновской области и других регионов ПФО.

«Логистический комплекс в будущем станет элементом международного транспортного коридора «Север-Юг» и даст импульс развитию нашего логистического маршрута “Средняя Волга — Каспийское море — Персидский залив”», — отмечает Алексей Русских.

Руфия Кутляева