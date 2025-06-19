В Тольятти руководство больницы № 1 оштрафовано за заражение пациентов гепатитом С

В Тольятти после заражения четырех пациентов гепатитом С руководству городской больницы № 1 назначили административный штраф. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Ранее о возможном внутрибольничном инфицировании пациентов сообщали в региональном управлении Роспотребнадзора. После чего в нефрологическом отделении больницы была проведена проверка.

В ходе проверки были установлены отдельные нарушения, направлено соответствующее предписание об их устранении. За выявленные нарушения обязательных требований санитарных правил в отношении юрлица больницы был составлен протокол об административном правонарушении. Аналогичные протоколы составили и в отношении должностных лиц.

«Учреждением приняты меры по устранению выявленных в ходе проведения проверки нарушений»,— заявили в минздраве.

Алексей Алексеев