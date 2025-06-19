После рейда на нижегородскую стройку из России выдворят 13 человек

Силовики провели рейд по выявлению незаконных мигрантов среди граждан, работающих на стройке жилого дома на проспекте Героев в Нижнем Новгороде. По данным полиции, всего документы проверили у 43 иностранцев. У 14 из них были выявлены различные нарушения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В отношении нелегалов составили 13 протоколов за административные нарушения. По решению суда, все нарушители оштрафованы. Принято решение о выдворении из России 13 человек. Отправки на родину они будут ждать в специальном центре временного содержания для иностранцев.

Также силовики выяснили, что 12 граждан Средней Азии работали на стройке, имея только туристические визы. Еще два человека использовали фиктивные договоры, купленные у директора одного из нижегородских предприятий. За эти договоры они платили 7 тыс. руб. в месяц.

В отношении директора начата проверка. Задержан один из причастных к организации канала незаконной миграции. Продолжается розыск соучастников.

Андрей Репин