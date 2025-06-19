ФАС направила ЦБ предложения по штрафам для банков за нарушение закона о рекламе

ФАС предложила ЦБ ввести оборотные штрафы для банков за нарушения в рекламе финансовых услуг, сообщает ТАСС. ЦБ подтвердил, что обсуждение этой инициативы подходит к завершающей стадии.

В ведомстве обратили внимание на сохраняющийся высокий уровень нарушений в рекламной сфере: за 2024 год они составили 14,23% от всех выявленных случаев.

Ранее ФАС и Банк России уже совместно разрабатывали рекомендации по размещению информации о вкладах, направленные на защиту интересов потребителей.