В Челябинске на Т-Банк завели дело о незаконной рекламе

Челябинское УФАС России возбудило дело по рекламе инвестиционных услуг от Т-Банка. Ведомство усмотрело в рассылке признаки ненадлежащей рекламы, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

С жалобой на электронное письмо от банка в УФАС обратился житель региона. В сообщении на почте содержались такие предложения: «Получайте доход до 30% годовых. Подключите стратегию „Т-сбалансированный портфель“… Аналитики Т-Банка инвестируют в фонды — наборы ценных бумаг...». Однако южноуралец не давал согласия на подобную рассылку. Антимонопольный орган возбудил дело о нарушении закона о рекламе. Заседание комиссии назначили на 9 июля.

Виталина Ярховска