Сдача ЕГЭ для более 600 учеников остановлена на Ставрополье из-за угрозы БПЛА

В Ставропольском крае из-за угрозы атаки беспилотников приостановлена сдача ЕГЭ в 31 пункте проведения экзамена. Об этом сообщила министр образования края Мария Смагина.

«Сегодня в крае у нас резервный день и пишет 631 ребенок. Они смогут продолжить написание экзамена после того, как будет введен режим отмены беспилотной опасности»,— сообщила госпожа Смагина в Telegram-канале.

О беспилотной опасности уведомлены и краевые летние лагеря. По словам министра, родители могут забрать детей домой.

Около 12:00 мск губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщал об угрозе атак БПЛА на регион. Об уничтожении беспилотников с того момента не сообщалось. Последний раз губернатор писал об атаке БПЛА на регион 14 июня. Тогда пострадал один человек.

Полина Мотызлевская