Ярославский пивзавод ждет модернизация

На Петербургском международном экономическом форуме 2025 года губернатор Михаил Евраев объявил о новом соглашении с компанией «Балтика» для модернизации Ярославского пивоваренного завода. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Инвестиции в проект превысят 800 млн рублей. Подписи под договором поставили Михаил Евраев и генеральный директор «Балтики» Дмитрий Визир.

Губернатор отметил, что «Ярпиво» является одним из крупнейших налогоплательщиков региона, за последние 10 лет внесших в бюджет более 80 млрд рублей. Новый проект повысит эффективность, качество и экологичность производства, а также создаст десятки высокотехнологичных рабочих мест.

Антон Голицын