В пространстве «ИльТЮЗион» стартует летний этнографический фестиваль

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В субботу, 21 июня, в театральном пространстве «ИльТЮЗион», созданном при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ», состоится открытие летнего этнографического фестиваля. Первое мероприятие цикла – программа «Из Чердыни с любовью» – приглашает пермяков совершить путешествие в древнюю столицу Пармы.

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С 14:00 до 16:00 в театральном дворике ТЮЗа гостей ждет концертная программа с участием вокальных и танцевальных коллективов, а также театрализованная постановка «Легенда о деве чудной и Ветлане-богатыре». Параллельно будут работать площадки с мастер-классами по истории средневекового оружия с фотозоной, плетению половиков и изготовлению свечей из воска. Также у мастеров можно будет приобрести мёд из села Лимеж. Дополнят программу передвижная выставка «Наше всё» Чердынского музея им. А. С. Пушкина и игровая программа «Печки-лавочки».

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В 2025 году в Прикамье празднуется значимая дата – 100-летие Коми-Пермяцкого округа. Именно Чердынь была центром Перми Великой – территории, исторически населенной коми-пермяками и сохранившей их богатое культурно-историческое наследие.

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Вход на мероприятие свободный. «ИльТЮЗион» ждет гостей по адресу: г. Пермь, ул. Пермская, 66.

ООО "Лукойл-Пермь"