Кассация отменила условное наказание за ночное хулиганство в клубе Краснодара

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отменил вердикт Краснодарского краевого суда, оставивший в силе условный приговор по делу о хулиганстве с применением насилия в караоке клубе Краснодара, и направил его на пересмотр. Об этом сообщает пресс-служба кассационной инстанции.

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В ноябре 2024года Ленинский райсуд приговорил обвиняемого Сергея Манвеляна к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком столькоже, признав виновным по ч.2 ст.213 УКРФ.

Как установила кассация, фигурант Манвелян и двое соучастников, будучи в состоянии алкогольного опьянения, избили охранника, повредили имущество заведения и напали на посетителей, после чего фигурант скрылся за границей и был задержан уже после объявления в международный розыск. Коллегия сочла, что нижестоящие инстанции не учли тяжесть последствий, попытку скрыться и состояние алкогольного опьянения как отягчающее обстоятельство, назвав назначенное наказание несоразмерным общественной опасности содеянного. Теперь дело рассмотрит Краснодарский краевой суд в новом составе.

Вячеслав Рыжков