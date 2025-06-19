Правительство Прикамья и «Уралхим» договорились о совместном развитии региона

АО «ОХК “Уралхим”» и правительство Пермского края в рамках Петербургского международного экономического форума заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Как сообщает пресс-служба правительства, власти и группа «Уралхим» договорились о совместной работе по развитию социальной сферы, в том числе здравоохранения, образования, культуры и спорта в Березниках и Соликамском городском округе. Цель соглашения — способствование развитию территорий и повышению уровня жизни населения.

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фото: пресс-служба Правительства Пермского края



«При реализации социальной политики мы активно взаимодействуем с местными сообществами и органами государственной власти по множеству вопросов и направлений,— отметил генеральный директор АО «ОХК “Уралхим”» Дмитрий Коняев.— Честный диалог помогает определять потребности жителей в городах присутствия, которые находят отражение в благотворительных проектах “Уралхима”».

Глава региона Дмитрий Махонин пояснил, что с компанией у Пермского края выстроены долгосрочные партнерские отношения. «Уралхим» уже реализует социальные и благотворительные программы, вкладывается в развитие образования, спорта и местной социальной инфраструктуры. «Например, в Березниках благодаря предприятиям построим новый учебно-лабораторный корпус и общежитие для Березниковского политехнического техникума. Компании намерены и дальше вкладывать средства в развитие территорий присутствия»,— привел пример губернатор.

АО «ОХК “Уралхим”» — один из крупнейших мировых производителей и экспортеров азотных и комплексных удобрений, входящий в группу «Уралхим». Производственные мощности компании расположены в Калининградской, Кировской, Московской областях и в Пермском крае.