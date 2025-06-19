БелТА: Пашинян примет участие в форуме ЕАЭС в Минске по видеосвязи

Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в заседании Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в дистанционном формате, заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. Личное присутствие на мероприятии подтвердили все руководители стран--членов ЕАЭС (России, Казахстана, Кыргызстана), кроме премьера Армении.

«Никол Пашинян примет участие в форуме в дистанционном формате — по видеосвязи»,— передает БелТА со ссылкой на главу МИД Белоруссии.

В конце прошлого года Никол Пашинян допускал, что делегации страны не будут участвовать в заседаниях ЕАЭС в Белоруссии или будут принимать участие дистанционно. Заявление прозвучало на фоне обострения в отношениях Минска и Еревана из-за карабахского конфликта. Никол Пашинян после визита господина Лукашенко в Азербайджан в мае прошлого года обвинил белорусского коллегу в подготовке эскалации конфликта в Карабахе. Он заявил, что тот «желал победы Азербайджана» из-за того, что президент Белоруссии назвал войну за Карабах «освободительной». После этого, в июне прошлого года, Никол Пашинян заявил, что ни он, ни какой-либо другой армянский чиновник не посетит Белоруссию, пока президентом там будет Александр Лукашенко.

Евразийский экономический форум пройдет в Минске 26–27 июня, он приурочен к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств Евразийского экономического союза. Прибыть на форум планируют также делегации Монголии, ОАЭ, Никарагуа, Мьянмы. Во время пленарной сессии участники поделятся своим видением развития региона, торгово-экономических, финансовых связей в ЕАЭС и в глобальном разрезе, главы государств представят свое видение текущей ситуации в мире.

О скандале на предыдущей встрече ЕАЭС — в репортаже Андрея Колесникова «Нашел Никол на камень».

Анастасия Домбицкая