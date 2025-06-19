ЦБ Швейцарии снизил ключевую ставку до 0%

Сегодня Швейцарский национальный банк объявил о снижении базовой учетной ставки рефинансирования с нынешних 0,25% до 0%. Центробанк объяснил свое решение «снижением инфляционного давления, которые зафиксировано по итогам предыдущего квартала».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель совета директоров Швейцарского национального банка Мартин Шлегель и члены совета Антуан Мартин и Петра Щудин (справа)

Фото: Denis Balibouse / Reuters Председатель совета директоров Швейцарского национального банка Мартин Шлегель и члены совета Антуан Мартин и Петра Щудин (справа)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

«Сегодняшние меры по ослаблению монетарной политики являются реакцией на замедление инфляции. Мы продолжаем внимательно наблюдать за ситуацией и в случае необходимости готовы корректировать нашу монетарную политику»,— говорится в заявлении ЦБ.

В то время как во многих других странах сохраняется относительно высокая инфляция, в Швейцарии в мае она составила –0,1%. Эксперты объясняют это стабильно высоким курсом швейцарского франка, что делает цены на импортируемые в страну товары ниже для местных потребителей.

Курс франка растет во многом потому, что инвесторы рассматривают швейцарскую валюту как выгодное вложение для сохранения своих активов на фоне глобальной макроэкономической нестабильности. Некоторые аналитики не исключают, что в ближайшее время ЦБ Швейцарии может снизить учетную ставку до отрицательного значения — от –0,25% до –0,75%.

Евгений Хвостик