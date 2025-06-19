ГК «Сладкая жизнь» построит в Уфе логистический центр за 4,6 млрд рублей

ООО «Свит Лайф Фудсервис» (Нижний Новгород, входит в ГК «Сладкая жизнь») направит 4,6 млрд руб. на создание логистического центра в Уфе (Башкирия). Соглашение о реализации проекта нижегородская компания и правительство Башкирии подписали на ПМЭФ 19 июня. Подписи под документом поставили генеральный директор ГК «Сладкая жизнь» Альберт Гусев и глава республики Радий Хабиров.

По данным компании, «Свит Лайф Фудсервис» выкупила здание бывшего магазина Castorama за 700 млн руб. На переоборудование площадки в логистический центр будет направлено еще 800 млн руб.

В дальнейшем складской комплекс планируется расширить в два раза, на это планируется направить еще 3,1 млрд руб.

Из логистического центра будут поставлять продукты питания в Екатеринбург, Казань, Оренбург, Самару и Челябинск.

Андрей Репин