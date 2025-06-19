Львова-Белова: пятеро детей из украинского списка воссоединятся с семьями до конца июня

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что до конца июня Россия передаст Украине пятерых детей из списка для возвращения. Госпожа Львова-Белова отметила, что по вопросам воссоединения детей с семьями она еженедельно созванивается с аппаратом украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Украина передала России полный список детей для возвращения 2 июня. Тогда помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах, говорил, что в списке 339 фамилий. По его словам, офис уполномоченного по правам ребенка РФ передал украинской стороне 101 ребенка, а в Россию с Украины вернулись только 22 ребенка.

Госпожа Львова-Белова 4 июня сообщала о работе над полным списком детей для возвращения в Россию. По ее словам, российская сторона передаст Украине список во время следующего раунда переговоров.

Полина Мотызлевская