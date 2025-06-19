Инициатор проекта термального комплекса создаст пляжную инфраструктуру в Ленинском районе

Свердловская группа «Баден Фэмили», анонсировавшая проект термального комплекса в Перми, начала запуск летней пляжной инфраструктуры, подготовку эскизного проекта и проекта планировки территории для создания водно-оздоровительного объекта. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства. По словам учредителя компании Евгения Кононова, термальный курорт «станет мощным туристическим якорем и серьезно усилит привлекательность Пермского края».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: пресс-служба Правительства Пермского края

фото: пресс-служба Правительства Пермского края



Соглашение между Правительством Пермского края и Управляющей компанией «Баден Групп» было подписано сегодня, 19 июня, на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Документ касается сотрудничества в развитии оздоровительной, спортивной и пляжной инфраструктуры в регионе. Как отметил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, механизм приоритетного инвестпроекта позволяет поддерживать инициативы бизнеса по развитию инфраструктуры для полноценного отдыха, здоровья и жизни людей. По словам господина Кононова, пермский инвестпроект является крупнейшим в инвестпортфеле компании.

Ранее региональный совет по предпринимательству и улучшению инвестклимата присвоил проекту термального комплекса на центральном пляже в Перми статус «приоритетный инвестиционный». Компания ООО «СЗ — Термальный курорт города Пермь», входящая в группу «Баден Фэмили» (управляет термальным комплексом «Баден-Баден» в Екатеринбурге и объектами в других городах), планирует возвести в Перми водно-оздоровительный комплекс с пляжной зоной, спортплощадками, термами, пунктами общепита, апарт-отелями и глэмпингом. Объект предполагается разместить в микрорайоне Камская долина, на нескольких участках площадью 33,8 га в районе городского пляжа. Общий размер инвестиций в проект составит 543 млн руб., завершить строительство комплекса предполагается в 2030 году.