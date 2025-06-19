В Оренбуржье с начала года выявили более 1600 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

С начала года на территории региона выявили 1648 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ. Из них 1425 преступлений отнесены к категории тяжких и особо тяжких. Об этом сообщает полиция Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

В ведомстве уточняют, что из незаконного оборота изъяли 36 кг наркотиков, включая героин, марихуану и синтетические вещества. К уголовной ответственности привлекли 400 человек, причастных к преступлениям.

Кроме этого, выявлено 880 административных правонарушений, 629 из которых — за потребление наркотических средств без назначения врача. Было обнаружено 1356 надписей с рекламой наркотиков. Также выявлено 1732 интернет-ресурса, распространяющих информацию о способах изготовления, употребления и приобретения наркотиков. 951 сайт уже заблокировали.

Руфия Кутляева