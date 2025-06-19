Без протезов и лекарств: как включить внутренний ресурс восстановления суставов

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в ежегодно в мире более полумиллиарда человек страдают от остеоартроза. Ожидается, что к 2050 году это число достигнет почти 1 млрд.

Остеоартроз — это распространенное дегенеративное заболевание суставов, характеризующееся разрушением суставного хряща и кости. По данным ВОЗ, остеоартроз является одной из основных причин инвалидности и ухудшения качества жизни во всем мире. По данным на 2020 год, данное заболевание было причиной примерно 20% инвалидности, связанной с ожирением.

А теперь представьте себе лечение, которое не маскирует боль, а запускает внутренние механизмы восстановления. Такую возможность, вв частности, дает регенеративная медицина.

Краснодарская клиника «Екатерининская» оказывает услуги по диагностике и лечению остеоартроза. Она предлагает различные процедуры, включая консервативное лечение, реабилитацию и хирургические вмешательства. В клинике работают врачи-травматологи-ортопеды и ревматологи, которые могут помочь в подборе подходящего лечения для остеоартроза. Сегодня в «Екатерининской» под контролем опытных профессионалов проводится также SVF-терапия — восстановления суставов с использованием стромально-васкулярной фракции (SVF).

Что такое SVF?

SVF (stromal vascular fraction) — это клеточный концентрат, получаемый из собственной жировой ткани пациента. В его составе содержатся:

мультипотентные мезенхимальные стволовые клетки;

перициты;

клетки-предшественники;

иммунные клетки;

факторы роста и сигнальные молекулы.

Вся процедур, позволяющая запускать восстановление тканей изнутри, занимает около полутора-двух часов и проводится амбулаторно. При этом, используется только биологический материал пациента в чистом виде, без добавления лекарственных средств или препаратов.

SVF-терапия применяется при:

артрозах 1,2 стадии;

спортивных травмах (повреждения связок, сухожилий);

тендинитах;

подошвенном фасциите;

повреждении менисков, в том числе после артроскопических операций;

хондромаляции;

замедленном заживлении после операций.

По данным клинических обзоров, в ряде случаев при применении клеточных технологий на основе жировой ткани (SVF) у пациентов с остеоартрозом отмечалась положительная динамика. Некоторые публикации указывают на то, что процедуры применялись преимущественно на ранних стадиях заболевания.

Информация приведена на основании открытых научных источников и не является рекламой конкретных процедур лечения. Возможность применения и ожидаемые результаты определяются индивидуально после консультации со специалистом.

Специалисты клиники «Екатерининская» утверждают, что процедура SVF абсолютно безопасна и подтверждена международными исследованиями и практикой

«Эффект от SVF — не только ощутимый, но и видимый. По наблюдениям специалистов и на основании отзывов пациентов, после проведения терапии в некоторых случаях отмечаются уменьшение выраженности дискомфорта, улучшение подвижности суставов и повышение качества повседневной активности»,— говорят в «Екатерининской».

Контрольные процедуры визуализации, такие как УЗИ или МРТ, используются для отслеживания динамики состояния тканей и могут отражать изменения спустя несколько месяцев после процедуры.

Каждый случай индивидуален. Возможность применения процедуры и ожидаемые изменения определяются только после консультации с врачом.

В Клинике Екатерининская SVF-терапия проводится под контролем опытных профессионалов:

Виктор Валерьевич Онищук — врач высшей категории, травматолог-ортопед.

— врач высшей категории, травматолог-ортопед. Андрей Александрович Пресняков — врач высшей категории, травматолог-ортопед.

— врач высшей категории, травматолог-ортопед. Юрий Владимирович Дыбка — врач — травматолог-ортопед.

Виктор Валерьевич Онищук — врач высшей категории, травматолог-ортопед

Фото: пресс-служба клиники Екатерининская

Врачи оценивают состояние пациента, подбирают индивидуальный протокол лечения и сопровождают весь процесс восстановления. Процедура входит в спектр регенеративной медицины и подходит, как самостоятельное лечение, так и в комплексе с другими процедурами.

Не откладывайте движение к активной жизни!

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