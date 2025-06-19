Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как место на модном показе может стать причиной конфликта и данью уважения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Недавно Москву сотрясал довольно забавный светский скандал с рассадкой на одном из показов, прошедших в Грибоедовском дворце бракосочетания. Думаю, каждый, кто имеет хоть какое-то отношение к моде, успел как минимум про этот скандал услышать, многие — еще и поучаствовать. Больше всего в этой ситуации жалко дизайнера, который, не думаю, что хотел добиться такого эффекта разорвавшейся бомбы.

Как многие знают, рассадка на показах имеет первостепенное значение для тех, кто приглашен: это показатель значимости инфлюенсера, журналиста или клиента для бренда, знак медийности гостя, потому что первый ряд — самый фотографируемый. Поэтому давайте вспомним несколько громких скандалов из первого ряда мировых показах.

Один из легендарных — с пересадкой из привычного первого ряда в наказание. Когда обладательница Пулитцеровской премии, модный журналист Робин Гивхан написала большую статью для Newsweek, в которой заявила, что Карл Лагерфельд был «переоценен», она, думаю, понимала, что это вызовет последствия. В итоге с первого ряда, где она обычно сидела, ее пересадили в такой дальний конец зала, что, как заметила потом Гивхан: «пара биноклей могла бы помочь» ей увидеть показ.

Еще один скандал связан с именем легендарной Анны Винтур и ее не менее легендарных солнцезащитных очков, с которыми она вообще не расстается. В них была причина. На первом ряду фэшн-шоу Richard Quinn в 2018 году она оказалась рядом с королевой Елизаветой II. Анна поздоровалась с ее величеством, не снимая очков — вопиющее нарушение британского этикета. Разговоров было очень и очень много.

Другой скандал разразился вокруг рассадки на прошлогоднем мужском шоу Dior. Дело там было даже не в том, кого куда посадили, об этом спорят, как мы видим постоянно, а о том, что не продумали само расположение и высоту скамеек. И те, кто сидел в последнем ряду, могли видеть только части образа. Как написал один из журналистов, которому досталось место в последнем ряду: «Я смогу сделать обзор разве что верхней половины луков Dior».

Анна Минакова