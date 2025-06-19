Львова-Белова: РФ передаст Украине список детей для возвращения на следующих переговорах

Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что российская сторона готовит для Украины список детей для возвращения. Его планируется передать украинской стороне на следующем раунде переговоров.

«Мы в обратную сторону тоже готовим список, потому что это неверно, что они нам предоставляют списки, это же двусторонний процесс. У нас также есть дети, которые находятся на территории Украины и требуют воссоединения во своими российскими семьями»,— сказала госпожа Львова-Белова на полях ПМЭФ (цитата по «РИА Новости»).

Украина передала России полный список детей для возвращения 2 июня. Тогда помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах, говорил, что в списке 339 фамилий. По его словам, российская сторона рассмотрит все заявки о детях «без исключения».

Помощник президента также сообщал, что офис уполномоченного по правам ребенка РФ передал украинской стороне 101 ребенка, а в Россию с Украины вернулись только 22 ребенка.

Полина Мотызлевская