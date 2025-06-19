«Россети Тюмень» провели профориентационные встречи в учебных заведениях 12 городов

«Россети Тюмень» провели профориентационные встречи со студентами 19 профильных учебных заведений Тюменской области, ХМАО-Югры и ЯНАО в рамках ежегодного проекта «День компании». О перспективах работы в системообразующей электросетевой организации за три месяца узнали 838 студентов.



Партнерами проекта стали образовательные учреждения в 12 городах Тюменского макрорегиона, в том числе Тюменский индустриальный, Сургутский и Нижневартовский госуниверситеты. Спикерами выступили руководители филиалов и территориальных производственных отделений компании и представители Сообщества молодых специалистов.

Эксперты рассказали учащимся о стажировках и стипендиях для студентов, работе в студотряде «Энергетик», системе мотивации и возможностях профессиональной и личностной самореализации.

Трудоустройство молодых специалистов – один из приоритетов кадровой политики «Россети Тюмень». С 2021 года участниками проекта «День компании» стали более 3,6 тысячи студентов вузов и ссузов в Тюменском макрорегионе. В рамках проекта предприятие получило более 700 резюме на стажировку и трудоустройство, а лучшие кандидаты получили работу.

АО «Россети Тюмень»