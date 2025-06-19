На ПМЭФ заключили соглашение о строительстве спорткомплекса «Уреньга-Резорт»

В районе Первой сопки хребта Уреньга под Златоустом возведут рекреационно-спортивный комплекс «Уреньга-Резорт». Соответствующий договор подписали на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает пресс-служба Уральского банка Сбербанка.

Центр будет состоять из спортивного, горнолыжного и рекреационного кластеров. Помимо развития туризма в Челябинской области и увеличения инвестиционной привлекательности региона, отмечают в Сбере, комплекс «Уреньга-Резорт» позволит создать новые рабочие места и повысить доступность занятий физической культурой. Кроме того, в условиях среднегорья здесь планируют подготавливать горнолыжников. Ожидается, что центр привлечет спортсменов и путешественников со всей страны.

Договор о строительстве подписали начальник главного управления координации развития туризма в регионе Анастасия Понькина, вице-президент Сбербанка, председатель Уральского банка Петр Колтыпин и учредитель Группы компаний Baden Family Евгений Кононов. Кредитор намеревается предоставить высокотехнологичное банковское обслуживание, аналитическую и информационную поддержку.

Виталина Ярховска