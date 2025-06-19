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Житель Кубани перевел мошенникам 2 млн рублей

19-летний житель Брюховецкого района Краснодарского края перевел 2 млн руб. мошенникам, которые представились сотрудниками силовых ведомств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Злоумышленники позвонили молодому человеку, представившись работниками «Почты России». Они сообщили, что ему якобы пришло письмо о прохождении медицинской комиссии от военкомата. После этого мужчина продиктовал код им из SMS-сообщения.

Затем с потерпевшим связались неизвестные, представившиеся сотрудниками Центробанка, Роскомнадзора и ФСБ. Они убедили жителя Кубани, что его аккаунт на портале «Госуслуги» взломали и преступники пытаются использовать его средства для финансирования террористических организаций.

Чтобы якобы доказать непричастность к переводу денег запрещенным группировкам, мошенники предложили молодому человеку перечислить деньги на «безопасный счет». После получения средств аферисты исчезли.

Алина Зорина

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