Депутаты одобрили повышение цен на проезд общественном транспорте Омска

В Омске с 1 июля вырастет тариф на проезд в общественном транспорте. Соответствующее решение принято комитетом горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры. Со следующего месяца при оплате за наличные стоимость поездки составит 45 руб. (+ 5 руб.) картой — 35 руб. (+3 руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Если бы мы сохранили пропорцию между расходами бюджета и платой за проезд, то стоимость поездки за безналичный расчет пришлось повышать бы до 43 руб., за наличный — до 49 руб. Нами эта ситуация не представляется приемлемой, хотя тариф вырос именно настолько. Мы пришли к выводу, что правильным будет повышать проезд дифференцированно»,— заявил вице-мэр Омска Владимир Куприянов.

Как писал «Ъ-Сибирь», в прошлый раз цены на проезд в общественном транспорте Омска поднимали в июле 2024 года. Тогда они выросли на 10 руб.

Александра Стрелкова