Следствие возбудило дело по факту гибели мальчика от удара током под Астраханью

Икрянинский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Астраханской области возбудил в отношении местного жителя уголовное дело по факту гибели ребенка от удара током (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

10-летний мальчик погиб после того, как случайно дотронулся до оголенного электрического провода, когда собирал ягоды с дерева, которое растет на соседнем участке. Трагедия произошла 8 июня текущего года. Ребенок находился в гостях у бабушки и дедушки в доме, расположенном в поселке Лиман.

Фигурант является собственником этого дома. Как выяснило следствие, в 2000 году он самостоятельно проложил электрическую проводку по своему земельному участку вдоль забора с соседским домом.

Весной этого года фигурант выявил разрыв данного провода. Он устранил его, но вместе с тем обнаружил, что изоляция провода частично разрушена. Далее мужчина в ряде мест восстановил изоляцию, использовав для этого изоленту. Фигурант знал, что указанный провод опасен, но не заменил его.

Павел Фролов