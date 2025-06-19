«Для компаний с облигационным долгом сегодня есть несколько эффективных решений»

Какие основные вызовы сейчас стоят перед компаниями? Как ключевая ставка повлияла на рынок корпоративных заимствований? И как этот рынок будет развиваться до конца года? Об этом Илья Сизов побеседовал с заместителем председателя правления Сбербанка Анатолием Поповым в студии “Ъ FM” на Петербургском международном экономическом форуме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Сбербанка Фото: Пресс-служба Сбербанка

— Как высокая ключевая ставка и регуляторные меры Центробанка повлияли на рынок корпоративных заимствований в 2025 году? Какие вы могли бы назвать основные вызовы, которые сейчас стоят перед компаниями?

— Действительно, высокая ключевая ставка оказывает серьезное влияние на рынок корпоративных заимствований. По оценке Банка России, он сократился на 1 процентный пункт с начала года. Частично на это влияет еще и укрепление рубля, потому что все равно часть кредитов была выдана в иностранной валюте, а учет ведется в рублях. Что касается состояния рынка, традиционно первая половина года всегда более спокойная по отношению ко второй, поэтому можно ожидать, что во второй половине года со смягчением ДКП будет улучшение. Изначально мы ожидали рост рынка в районе 10%, даже на таком уровне ставок. Потому что прошлый год был очень мощным с точки зрения корпоративного кредитования, почти на 20% вырос рынок. Но сейчас, наверное, надо говорить о чуть меньших темпах. Началось смягчение ДКП, но пока что оно незначительное, будем ожидать дальнейшего смягчения.

Что сейчас финансируют клиенты? В основном поддерживают текущую деятельность либо выбирают средства по ранее одобренным сделкам проектного финансирования, в которых нет возможности его переструктурировать, его надо обязательно закончить. Для «Сбера» основным драйвером роста в кредитном портфеле является сектор жилой недвижимости. Сбербанк финансирует 60% квадратных метров, которые строятся в стране, и выборка идет по ранее заключенным кредитным соглашениям. Ситуация усложняется ужесточением требований Банка России по количеству реструктуризаций — теперь при проведении третьей реструктуризации по кредитному соглашению банки будут вынуждены признавать ее дефолтной, что увеличивает резервы, давит на капитал и ограничивает возможности финансирования. К сожалению, это не может не отразиться на стоимости кредитных средств для клиентов.

— Как сегодня компании могут привлекать валютное финансирование, если доступа к евробондам фактически нет?

— Классическое кредитование не пользуется таким большим спросом ввиду высоких ставок, но все равно у клиентов есть желание развивать бизнес, и им нужно искать источники финансирования. Мы готовы предоставлять альтернативные механизмы финансирования, от кредитов и займов, по которым часть процентной ставки капитализируется в конце срока кредита, до участия «Сбера» в капитале или применения таких инструментов, когда собственного участия у клиента недостаточно. Мы осуществляем ряд прямых инвестиций, у нас есть такой мандат. Например, в финансировании недвижимости на ранней стадии проекта мы видим больше спроса на акционерные партнерства со «Сбером» для привлечения средств на покупку земельного участка. Еще один признанный инструмент — размещение облигаций. Первые пять месяцев текущего года как раз знаменовались большим количеством корпоративных размещений. «Сбер» и другие банки традиционно являются покупателями таких облигаций, это тоже привлекательный инструмент.

Если говорить про валюту, экспортеры традиционно раньше брали кредиты в ней или размещали евробонды — это был значимый источник привлечения средств. Сейчас у нас рынок длинных пассивов, потому что, как правило, корпоративные кредиты берут на срок более трех лет. А длина средств, которые размещают клиенты, например, в иностранной валюте, достаточно короткая —месяц или около того. Население пока не сберегает значительные средства в юанях или в каких-то других валютах дружественных стран, поэтому в целом на рынке сложилась такая ситуация, что единственной валютой, которая может предоставить масштабное долговое финансирование, является рубль, что опять-таки влечет за собой повышенный спрос на рублевые средства. Это в каком-то смысле отличие российского рынка, например, от турецкого — их любят сравнивать. В России уровень инфляции небольшой по сравнению с Турцией, там не контролировали уровень ключевой ставки. То есть в Турции очень высокий уровень инфляции, но при этом турецкие компании имеют возможность привлекать средства для своего долгового финансирования в евро, в других валютах и за счет этого иметь достаточно привлекательный уровень процентных ставок. То есть здесь важно понимать, что у нас рынок находится в какой-то уникальной фазе. Мы надеемся, что сформируется долгосрочное привлечение в юанях и в других валютах, в рупиях, например, и в конечном итоге это позволит сформироваться рынку валютного кредитования в полном объеме и удовлетворить интересы заемщиков-экспортеров, для которых это будет натуральный хедж.

Также компании активно используют инструмент свопов, механика проста: клиент берет рублевый кредит, а через своп конвертирует рублевый поток платежа в юани по фиксированному курсу. И спрос на такие инструменты вырос, в нашем банке было заключено сделок в эквиваленте на несколько десятков миллиардов юаней. Однако мы считаем, что такие условия носят временный характер, поэтому надеемся, что все-таки база ликвидности будет сформирована и мы увидим уже размещение кредитов в иностранной валюте.

— Мы уже затронули тему облигаций. А если мы говорим о более ранних размещениях, долг же, наверное, обслуживать не очень дешево сейчас. Есть какие-то инструменты, которые на фоне жесткой денежно-кредитной политики позволяют снизить расходы на обслуживание долга?

— Что касается облигаций, в этом году уже эквивалент $5,5 млрд был размещен в них, номинированный в иностранной валюте — либо в долларе, либо в юане. То есть этот инструмент уже понятен. Возвращаясь к вашему вопросу, что же делать компаниям, которые хотят сэкономить? Эмитенты класса AAA, если они размещают рублевые облигации на срок 2-2,5 года, в текущих условиях могут разместить их по ставке 16,5%, что значительно ниже уровня ключевой, и таким образом сэкономить. То есть для компаний с облигационным долгом сегодня есть несколько эффективных решений, в зависимости от типа купона, который предусмотрен в облигации. Если купон плавающий, компании могут заключить опцион кэп, чтобы зафиксировать максимальный уровень купонной ставки. Если привязанный к ней индекс, например, ключевая ставка банка РФ, вырастет выше зафиксированного уровня в договоре, банк будет компенсировать разницу, использовать процентный своп, чтобы перевести плавающую купонную ставку в фиксированную. То есть так или иначе можно добавить к действующей облигации тот или иной производный финансовый инструмент, который позволит защитить или снизить стоимость финансирования. Если купон фиксированный, можно заключить сделку флор. Она работает наоборот: компания получает выплаты от банка, если рыночные ставки, например, ключевая, снижаются ниже оговоренного уровня — в таком случае банк доплачивает. Это особенно актуально в условиях снижения ставок. Такие инструменты позволяют адаптировать параметры купонных выплат, то есть перейти с плавающей ставки на фиксированную или наоборот, а также изменить валютные обязательства, например, с валюты на рубли.

— Если у компании, наоборот, есть свободные средства, какие сейчас краткосрочные надежные инструменты размещения наиболее актуальны?

— Корпоративный депозит — это вполне понятный инструмент. Я думаю, что большинство компаний его использует. Кроме того, можно разместить средства в облигации. Если есть надежный эмитент, и средства не требуются, допустим, в ближайшие три месяца и дольше, то тогда разумно часть средств разместить в облигации высококлассных эмитентов. Наверное, это такие два мейнстрима, если нужна ликвидность. Если речь идет о более длинных горизонтах, то можно рассматривать и золото, и другие инструменты.