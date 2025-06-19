МТС-банк и НСПК будут развивать оплату с помощью голосовых помощников. Среди других планов — совместная работа с современными платежными инструментами и взаимодействие в рамках системы быстрых платежей. Компании не исключают, что в будущем сотрудничество будет расширено. Как сказал председатель правления МТС-банка Эдуард Иссопов, «в стратегии банка транзакционный бизнес — одна из основных точек роста». «Совместно с НСПК мы пилотируем различные проекты в рамках развития платежных систем "Мир" и СБП, внедряем альтернативные способы оплаты, в том числе оплату с лицевого счета оператора с помощью QR, которая позволит любому человеку быстро и безопасно осуществлять платежи как в России, так и за ее пределами. Безусловно это ускорит развитие рынка платежей и переводов»,— отметил Иссопов.

«МегаФон» вложит не менее 3 млрд руб. в цифровое развитие Новосибирской области. Договор с областным правительством подписан на Петербургском международном экономическом форуме. В ближайшие пять лет сотрудничество будет направлено на развитие телекоммуникационной инфраструктуры, включая отдаленные населенные пункты. Также стороны договорились продолжить взаимодействие по внедрению цифровых сервисов в ключевые сферы экономики области, от которых зависит качество жизни ее населения: транспорт, ЖКХ, природопользование, здравоохранение, экологию, туризм. «МегаФон» имеет большой опыт работы в Новосибирской области, в частности, компания завершает строительство на ее территории Центра обработки данных. Он станет крупнейшим в восточной части России.

Корпорация Microsoft планирует уволить несколько тысяч сотрудников в ближайшие недели, сообщает The Wall Street Journal. Сокращения затронут команды продаж и другие подразделения, что связано с фокусом компании на дорогостоящем развитии искусственного интеллекта. Точное число увольнений пока не определено. Реструктуризация начнется в июле.