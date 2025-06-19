Предприниматели заплатят 6 млрд рублей за незаконное строительство в Сочи

Горячеключевской городской суд взыскал с группы застройщиков более 6 млрд руб. за незаконное возведение жилых комплексов на сельскохозяйственных землях в Адлерском районе Сочи. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ответчиками по делу выступили пять предприниматели, а также администрация Сочи и управление Росимущества в Краснодарском крае и Адыгее.

Суд установил, что бизнесмены незаконно возвели несколько жилых комплексов вдоль черноморского побережья в Адлерском районе на участках сельскохозяйственного назначения.

По решению суда с указанных лиц солидарно взыскано 4,2 млрд руб. в качестве возмещения ущерба. Еще почти 2 млрд руб. составила компенсация вреда, нанесенного почвам как объекту охраны окружающей среды.

Дополнительно в доход государства взыскана госпошлина в размере 900 тыс. руб. и оплата судебной экспертизы — 450 тыс. руб.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

«Ъ-Сочи» писал, что прокуратура Краснодарского края направила в суд дело заместителя начальника управления охраны культурного наследия Нателы Бирюковой, которая незаконно сократила территорию санатория имени Кирова в Сочи ради застройщика, что причинило государству ущерб более 320 млн руб. Она обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями, так как подписала приказ о сокращении территории объекта культурного наследия, действуя в интересах застройщика и нарушив законодательство.

Мария Удовик