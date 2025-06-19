Песков: перед встречей Трампа и Путина необходимо проделать «домашнюю работу»

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходима, чтобы зафиксировать уже достигнутые договоренности. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока об этом рано говорить.

«Что касается встречи, то и Путин, и Трамп прекрасно отдают себе отчет, что подобная встреча необходима для фиксации на высшем уровне ранее достигнутых в результате напряженной работы результатов. Пока вот эта домашняя работа не проделана, какой смысл проводить встречу»,— сказал Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

Накануне Владимир Путин заявил, что было бы полезно встретиться с Дональдом Трампом, но перед этим требуется определенная подготовка. Помощник российского президента Юрий Ушаков допускал, что встреча лидеров не состоится в этом году. За последнее время президенты России и США созванивались пять раз — 12 февраля, 18 марта, 19 мая, 4 и 14 июня.

Лусине Баласян