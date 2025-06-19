В Оренбурге построят самый большой океанариум в ПФО

В Оренбурге началась реализация масштабного проекта по строительству самого большого в Приволжском федеральном округе (ПФО) океанариума. Объект станет первым на Южном Урале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

Океанариум откроется в ТРЦ «Мармелад» в третьем квартале 2026 года. Его площадь превысит 2 500 кв. м. Группа «Инпром Эстейт» (владеющая и управляющая торгово-развлекательными центрами бренда «Мармелад») подписала соглашение с инвестором с 15-летним опытом в строительстве и управлении океанариумами по всей России.

Объем вложений составит 500 млн руб. Инвестор ранее построил океанариумы в Геленджике, Казани и Самаре.

Как отметили представители компании-инвестора, в экспозициях разместится более 3 тыс. редких и краснокнижных рыб и животных из разных климатических зон планеты. Среди обитателей — акулы, пингвины, крокодилы, скаты, мурены и множество других представителей морской фауны. В пространстве океанариума планируется проведение научно-образовательных мероприятий, уроков биологии для школьников и студентов, экскурсий для взрослых и детей.

Андрей Сазонов