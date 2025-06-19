Ростовская область получила 100 миллионов рублей президентских грантов

Пять проектов представителей Общественной палаты Ростовской области получили поддержку Фонда президентских грантов на общую сумму свыше 20 млн руб. по итогам второго конкурса 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По информации источника, всего в регионе победителями стали 40 проектов из 181 поданной заявки. Общий объем грантовой поддержки по Ростовской области превысил 100 млн руб.

Среди победителей — проекты «Баланс, ресурс, взаимодействие» АНО «Центр инноваций социальной сферы Атлас некоммерческих организаций», «Точка роста НКО» АНО «Общественный центр социальных инициатив», программа практического обучения врачей первичного звена Еврейской автономной области современным подходам к профилактике и скрининг-диагностике фонда борьбы с онкологическими заболеваниями кишечника, «Нескучный парк» АНО «Арт-просвещение» и проект содействия центра комплексной помощи инвалидам по слуху ростовского регионального отделения Всероссийского общества глухих, поясняют в сообщении.

«Активное участие членов Общественной палаты Ростовской области в федеральных конкурсах подтверждает их профессиональную вовлеченность в решение актуальных социальных задач. Успешная реализация проектов позволит существенно усилить значение третьего сектора в регионе», — отметил председатель региональной Общественной палаты Вячеслав Кущев.

Он добавил, что палата будет продолжать оказывать всестороннюю поддержку инициативам гражданского общества и создавать условия для устойчивого развития социально ориентированных НКО.

Валентина Любашенко