В Общественной палате рассказали об угрозах грядущим выборам в Госдуму

В преддверии думских выборов 2026 года усиливается деструктивное влияние фейков и других провокаций, предупредили в Общественной палате (ОП) России. О том, как противостоять этим угрозам, рассказали 19 июня участники брифинга, посвященного началу подготовки общественных наблюдателей к выборам в единый день голосования 2025.

«Уже сейчас так называемые релоканты и представители политических кругов Запада начинают обыгрывать тему предстоящих думских выборов. Сомнения в легитимности, критика избирательного законодательства, в том числе дистанционного электронного голосования — ДЭГ»,— сообщил председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод. Поэтому задача НОМ, по его словам,— показать важность и преимущества ДЭГ, умение его контролировать и объяснить критикам, что традиционное бумажное голосование остается и «никто не собирается его сворачивать».

Для подготовки к подобным вызовам ассоциация НОМ вместе с федеральной и региональными общественными палатами сейчас проводит учебные семинары, в которых участвуют электоральные эксперты, правоведы и политологи. По информации господина Брода, такие семинары уже состоялись в Хабаровске, Казани и Уфе, а вскоре пройдут в Пятигорске, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге. Он заверил, что программы учитывают «всю сложность и многообразие общественно-политической жизни России, конкурентность выборов».

В этом году в программу обучения наблюдателей включили показ коротких видеороликов с федеральными экспертами. На брифинге продемонстрировали видео с сопредседателем координационного совета ОП по общественному контролю за голосованием Максимом Григорьевым. Он предупредил коллег, что если о процедуре выборов не будут рассказывать сами наблюдатели в своих соцсетях, то это сделают за них. «Всегда есть те, кто раздувает несколько нарушений до космического масштаба»,— подчеркнул господин Григорьев.

Божена Иванова