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Коммерсантъ FM
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Марк Эйдельштейн и Ay Yola вошли в рейтинг российского Forbes «30 до 30»

Журнал Forbes представил рейтинг «30 до 30», куда вошли россияне младше 30 лет, получившие признание в профессиональном сообществе.

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Актер Марк Эйдельштейн

Актер Марк Эйдельштейн

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Певица Ay Yola (Адель Шайхитдинова)

Певица Ay Yola (Адель Шайхитдинова)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

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Актер Марк Эйдельштейн

Фото: Jordan Strauss / Invision / AP

Певица Ay Yola (Адель Шайхитдинова)

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

В категории «Искусство» победителями стали актер Марк Эйдельштейн, режиссер Феликс Умаров и писательница Светлана Павлова. В категории «Музыка» — певцы Женя Трофимов, Адель Шайхитдинова (Ay Yola) и Иван Ржевский (Xolidayboy).

Блогеры Ева Карпикау, Даня Меркулов и Сабина Хайрова победили в категории «Новые медиа». Директор фонда «Дом с маяком» Марина Власова, директор по внешним коммуникациям фонда «Антон тут рядом» Лада Ефимова и экоблогер Алексей Сибириский — в категории «Социальные практики».

Полина Мотызлевская

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