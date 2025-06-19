Марк Эйдельштейн и Ay Yola вошли в рейтинг российского Forbes «30 до 30»

Журнал Forbes представил рейтинг «30 до 30», куда вошли россияне младше 30 лет, получившие признание в профессиональном сообществе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Актер Марк Эйдельштейн Фото: Jordan Strauss / Invision / AP Певица Ay Yola (Адель Шайхитдинова) Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Актер Марк Эйдельштейн Фото: Jordan Strauss / Invision / AP Певица Ay Yola (Адель Шайхитдинова) Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко / купить фото

В категории «Искусство» победителями стали актер Марк Эйдельштейн, режиссер Феликс Умаров и писательница Светлана Павлова. В категории «Музыка» — певцы Женя Трофимов, Адель Шайхитдинова (Ay Yola) и Иван Ржевский (Xolidayboy).

Блогеры Ева Карпикау, Даня Меркулов и Сабина Хайрова победили в категории «Новые медиа». Директор фонда «Дом с маяком» Марина Власова, директор по внешним коммуникациям фонда «Антон тут рядом» Лада Ефимова и экоблогер Алексей Сибириский — в категории «Социальные практики».

Полина Мотызлевская