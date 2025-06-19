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В Ростовской области провели рейд против нелегальных перевозчиков мусора

Экологи провели совместный с правоохранителями рейд по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков мусора. Об этом сообщает пресс-служба минприроды региона.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Мероприятия прошли на территории Таганрога, города Шахты, Азовского и Сальского районов. В результате полицейские составили протоколы по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при транспортировании, обработке, утилизации отходов производства и потребления).

Константин Соловьев

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