В Ростовской области провели рейд против нелегальных перевозчиков мусора
Экологи провели совместный с правоохранителями рейд по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков мусора. Об этом сообщает пресс-служба минприроды региона.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Мероприятия прошли на территории Таганрога, города Шахты, Азовского и Сальского районов. В результате полицейские составили протоколы по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при транспортировании, обработке, утилизации отходов производства и потребления).