В Ростовской области провели рейд против нелегальных перевозчиков мусора

Экологи провели совместный с правоохранителями рейд по пресечению деятельности нелегальных перевозчиков мусора. Об этом сообщает пресс-служба минприроды региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Мероприятия прошли на территории Таганрога, города Шахты, Азовского и Сальского районов. В результате полицейские составили протоколы по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при транспортировании, обработке, утилизации отходов производства и потребления).

Константин Соловьев