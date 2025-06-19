В Туапсе арестовали 16 приезжих за нарушение трудового законодательства

В Туапсе полиция и ФСБ обнаружили 16 граждан Узбекистана, которые работали на мусорном полигоне без необходимых разрешительных документов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Нарушителей выявили в ходе операции «Нелегал». Проверка показала, что иностранцы осуществляли трудовую деятельность без соответствующих разрешений.

Всех задержанных привлекли к административной ответственности. Суд вынес решение об аресте иностранцев на 15 суток, после отбытия наказания их выдворят из России.

«Ъ-Сочи» писал, что военные следователи СКР совместно с силовиками провели рейд на строительных объектах в Сочи, направленный на выявление лиц, не вставших на воинский учет, и проверили 70 человек, среди которых обнаружили троих уклонистов от военной службы. Выявленных нарушителей доставили в военный комиссариат, поскольку многие приезжие на строительных площадках не выполнили обязанность по постановке на учет после получения российского гражданства.

Мария Удовик