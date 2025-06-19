В инвестресторан на ПМЭФ привезли 700 литров кубанского вина

Производители Краснодарского края поставили порядка 700 литров вина и около 600 кг свежих фруктов для инвестиционного ресторана «Кубань», открытого на площадке Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщила РБК Краснодар руководитель проекта ресторана Анна Петлина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По словам госпожи Петлиной, винная карта обновлена на 60–70% по сравнению с прошлым годом, а в работе над проектом задействованы около 300 человек.

Как уточнила Анна Петлина, ключевой задачей ресторана остается не только гастрономическое сопровождение мероприятий форума, но и презентация культурной идентичности региона через локальные продукты и рецепты. Все блюда, по ее словам, готовятся из выращенного на Кубани сырья.

Одним из наиболее востребованных блюд форума традиционно остается борщ, приготовленный по классическому рецепту из свежих ингредиентов. Кроме того, в этом году в меню добавлены новые позиции, включая адлерскую форель и ассорти региональных сыров. Винная карта охватывает весь спектр местных наименований — от легких белых до насыщенных десертных красных вин.

Вячеслав Рыжков