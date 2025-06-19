В инвестресторан на ПМЭФ привезли 700 литров кубанского вина
Производители Краснодарского края поставили порядка 700 литров вина и около 600 кг свежих фруктов для инвестиционного ресторана «Кубань», открытого на площадке Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщила РБК Краснодар руководитель проекта ресторана Анна Петлина.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
По словам госпожи Петлиной, винная карта обновлена на 60–70% по сравнению с прошлым годом, а в работе над проектом задействованы около 300 человек.
Как уточнила Анна Петлина, ключевой задачей ресторана остается не только гастрономическое сопровождение мероприятий форума, но и презентация культурной идентичности региона через локальные продукты и рецепты. Все блюда, по ее словам, готовятся из выращенного на Кубани сырья.
Одним из наиболее востребованных блюд форума традиционно остается борщ, приготовленный по классическому рецепту из свежих ингредиентов. Кроме того, в этом году в меню добавлены новые позиции, включая адлерскую форель и ассорти региональных сыров. Винная карта охватывает весь спектр местных наименований — от легких белых до насыщенных десертных красных вин.