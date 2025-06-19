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Ростовский ретейлер не смог вернуть логистическое оборудование на миллиард рублей

Ростовская корпорация «Глория Джинс» потерпела поражение в споре с австрийской компанией «Ти-джи-дабл-ю Системс Интегрейшен» (TGW, «ТГВ») о расторжении контракта на поставку оборудования стоимостью свыше 11 млн евро. Об этом сообщил «Город N».

Фото: Пресс-служба «Глория джинс»

Фото: Пресс-служба «Глория джинс»

По информации источника, донской производитель одежды и аксессуаров требовал расторгнуть договор с австрийской фирмой «Ти-джи-дабл-ю Системс Интегрейшен», вывоза поставленного товара и возврата более 11 млн евро. По курсу на июнь 2025 года эта сумма превышает 1 млрд руб.

Спор рассматривал Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России. Австрийская сторона выдвинула встречные требования на аналогичную сумму, обвинив российскую компанию в нарушении соглашения.

Третейский суд отклонил претензии обеих сторон и приостановил действие спорных соглашений. Точный предмет поставки не раскрывается, однако австрийская фирма специализируется на оптимизации внутренних логистических процессов, включая планирование и внедрение распределительных центров с робототехникой и программным обеспечением, поясняют в сообщении.

Согласно размещенной информации, «Глория Джинс» обратилась в Московский арбитражный суд в мае 2024 года, пытаясь отменить третейское решение. Компания утверждала, что постановление нарушает основополагающие принципы российского законодательства. Судья отклонил иск ростовского ретейлера, указав на отсутствие доказательств незаконности третейского решения.

Валентина Любашенко

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