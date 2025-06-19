В Волгограде суд обязал УК привести общее имущество дома в надлежащее состояние

Красноармейский районный суд Волгограда по иску надзорного ведомства обязал управляющую компанию (УК) привести общее имущество многоквартирного дома № 2 на проспекте Столетова в надлежащее санитарно-техническое состояние. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В ходе проверки прокуратура Красноармейского района Волгограда выяснила, что на стенах и потолках подъездов указанного дома имеются отслоения и разрушения отделочного и покрасочного слоев, затечные пятна, большое количество трещин. Кроме того, там неисправен мусоропровод, время от времени затапливается подвальное помещение.

По итогам проверочных мероприятий надзорное ведомство попросило суд обязать ООО «Парадигма» привести общее имущество дома в надлежащее санитарно-техническое состояние. Суд удовлетворил требование, прокуратура проконтролирует исполнение судебного решения.

Павел Фролов