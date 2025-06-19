В Тольятти выявлена «резиновая» квартира с 17-ю мигрантами

В Автозаводском районе Тольятти мужчина 1973 года рождения незаконно поставил на миграционный учет 17 мигрантов в квартире многоэтажного дома. Об этом сегодня сообщили в региональном Главке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Строителев, Коммерсантъ Фото: Сергей Строителев, Коммерсантъ

Как выяснилось в ходе проверки, хозяин не собирался предоставлять иностранцам жилое помещение для фактического проживания. Полицейские определили, что квартира определенно не рассчитана на проживание такого числа людей.

«Злоумышленник признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что за свои услуги получил денежное вознаграждение в размере свыше двух тысяч рублей»,— заявили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ст.322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина». Все мигранты уже сняты с миграционного учета по месту пребывания.

Алексей Алексеев