Ярославское МУФАС оштрафовало Билайн на 350 тысяч рублей

Ярославское межрегиональное УФАС России признало ПАО «Вымпел-коммуникации» виновным по ст. 14.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства о рекламе) и наложило штраф в размере 350 тыс. руб. Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

К антимонопольщикам обратился житель Рыбинска с жалобой на получение смс с рекламой без его согласия. Согласно позиции мобильного оператора, при входе в приложение заявитель дал согласие на получение рассылок.

«В приложении отсутствует возможность входа без принятия условий договора-оферты, что означает, что абонент не может отказаться от дачи согласий. В результате, граждане и абоненты фактически вынуждены давать согласие на получение рекламы. При регистрации в приложении у потребителя отсутствует возможность добровольного выбора»,— говорится в сообщении ведомства.

На размер штрафа повлияло и то, что мобильный оператор не в первый раз привлекается к ответственности. Ранее компанию штрафовали в Москве, Калужской, Томской областях и других регионах.

Алла Чижова