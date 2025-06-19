Погибшего на СВО командира взвода похоронили в нижегородском селе Сеченово
Командир взвода штурмовой роты мотострелкового батальона Иван Пронин погиб в ходе спецоперации на территории Украины. С бойцом простились в селе Сеченово Нижегородской области 19 июня, сообщили в районной администрации.
Иван Пронин окончил Нижегородский кадетский корпус им. В.Ф. Маргелова и Тольяттинский военный технический институт. После его направили в Нижний Тагил для службы в ракетных войсках стратегического назначения. На СВО Иван Пронин отправился в марте 2024 года, погиб 5 июня 2025 года. Ему было 38 лет.
Администрация района выразила соболезнования родным и близким бойца.
Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации утром 24 февраля 2022 года. Общие данные о потерях российской армии засекречены.