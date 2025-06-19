В Курганской области 11 вагонов грузового поезда сошли с рельсов

Между Курганом и Каменск-Уральским приостановлено движение поездов из-за схода вагонов. К месту происшествия направлены восстановительные поезда, сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги.

Инцидент произошел в 12:14 на станции Каргаполье. С рельсов сошли 11 порожних вагонов грузового поезда. Пострадавших нет.

На время проведения восстановительных работ приостановлено движение поездов на участке Каменск-Уральский — Курган. На место происшествия направлены восстановительные поезда

Причины схода вагонов устанавливаются.