Группа ФИНГО рассказала о развитии экомаша на форуме «Экология»

Эксперты группы ФИНГО, крупнейшего российского поставщика инновационных решений в сфере газоочистки, рассказали о перспективах развития отечественного экологического машиностроения на XVI международном форуме «Экология», который считается ведущей общественной площадкой страны по вопросам устойчивого развития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба группа ФИНГО Фото: Пресс-служба группа ФИНГО

Лейтмотивом доклада Заиры Махачевой, генерального директора «ТЛП Менеджмент» (управляет группой ФИНГО), прозвучавшего в рамках сессии «ESG и национальные приоритеты: точки пересечения и ответственное финансирование», стало стимулирование развития отечественного экомаша и внедрение экотехнологий промышленными компаниями. Особое внимание госпожа Махачева уделила необходимости выделения экологического машиностроения в отдельный отраслевой сегмент в целях реализации Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2030 года и до 2035 года. Согласно этому документу, доля российского экологического оборудования на отечественном рынке должна увеличиться с 52% в 2024 году до 80% к 2035 году.

«Ключевым барьером, который препятствует реализации данной стратегии в нашей части, является тот факт, что экомаш до сих пор не выделен в отдельный сегмент машиностроения. С одной стороны, это происходит потому, что экологическое машиностроение является частью технологической цепочки, которая существует в каждом промышленном производстве. С другой стороны, есть негативные последствия такого положения вещей, среди которых – отсутствие объективной оценки нашего рынка. Это означает, что мы не можем ответить на вопрос - достигли ли мы тех целей, которые обозначены в Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности до 2035 года? В следствие отсутствия аналитических показателей, мы также не можем объективно оценить долю игроков из Юго-Восточной Азии, которые активно заходят на российский рынок, предлагая более низкие цены. При этом сейчас мы с уверенностью можем сказать, что существует риск полного вытеснения отечественных производителей с российского рынка иностранными конкурентами», - отметила Заира Махачева в своем выступлении.

Среди ключевых целей развития отрасли на ближайшие годы госпожа Махачева назвала преумножение технологического потенциала отрасли при активной поддержке государства, сохранение рынка экологического машиностроения за российскими производителями в рамках обеспечения отечественного технологического суверенитета.

Готовности к сотрудничеству со стороны заказчиков, инвесторов и партнеров по рынку в рамках развития передовых отечественных технологий, а также стимулированию промышленных компаний к их внедрению был посвящен доклад Сергея Усачева, заместителя генерального директора по техническому развитию группы ФИНГО. В своем докладе господин Усачев обозначил необходимость расширения комплекса мер поддержки для реализации проектов по внедрению отечественного газоочистного оборудования в рамках осуществления проектов ППЭЭ, а также внесение в отраслевые нормативно-правовые акты положений об обязательности применения норм Постановления Правительства РФ №719 о соответствии бальных критериев при производстве на территории Российской Федерации.

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