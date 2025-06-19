Жителя Анапы судят по обвинению в подготовке теракта в Белгородской области

2-й Западный окружной военный суд начал рассмотрение дела 64-летнего режиссера и актера Виктора Мосиенко, обвиняемого в государственной измене, участии в террористической организации, покушении на диверсию и незаконном обороте взрывчатки. Подсудимый — житель Анапы. Выступая по видеосвязи из белгородского СИЗО 3, он признал вину и заявил о полном раскаянии, подчеркнув, что сотрудничает со следствием с момента задержания, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По версии обвинения, уроженец Новосибирска с 2020 года проживал в Анапе, а в январе 2024 го установил контакт с «Легионом "Свобода России"» (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Получив «тестовое задание», фигурант Мосиенко прибыл в Белгородскую область, снял номер в гостинице, извлек из тайника свыше 6,3 кг пластита С4 и попытался заложить заряд под железнодорожным мостом, прибыв к объекту в оранжевом жилете работника путей и с охапкой красных шаров, считает следствие. По данным правоохранителей, диверсия должна была нарушить движение воинских эшелонов; после ее исполнения обвиняемый намеревался перейти на сторону противника, передав ВСУ автомобиль, камуфляж, $5 тыс. и 175 тыс. руб.

ФСБ задержала фигуранта при установке взрывного устройства. В ходе допросов он пояснил, что руководствовался желанием «защитить украинских детей» и разблокировать гуманитарные коридоры, однако отдавал себе отчет в возможных последствиях. Следствие квалифицирует действия по ст. 275 УК РФ (госизмена), пунктам ст. 205.5 (участие в террористической организации), ст. 281 (покушение на диверсию) и ст. 222.1 (незаконное ношение взрывных устройств).

Из материалов следует, что до переезда на Кубань Мосиенко успел год прожить в США, продав подмосковную квартиру за 12,5 млн руб.; общий денежный запас при выезде за границу, по версии следствия, составлял около $400 тыс. В России он числился безработным; ранее судим не был. Суд заслушает свидетелей и огласит доказательства 7 августа, после чего перейдет к прениям сторон.

Вячеслав Рыжков