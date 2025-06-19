Фонд ТОЧНО ДОБРО представил в «Артеке» профориентационную площадку «Я — строитель будущего»
В рамках празднования 100-летия Международного детского центра «Артек» фонд ТОЧНО ДОБРО (основатель — Николай Амосов) представил профориентационную площадку «Я — строитель будущего!»
Фото: группа Компаний ТОЧНО
Проект организован совместно с Общественным советом при Минстрое России при поддержке ведомства и строительного сообщества.
На площадке «Я — строитель будущего!» артековцы знакомились с современными технологиями в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Дал старт работе интерактива первый заместитель министра строительства и ЖКХ России Александр Ломакин.
С 13 по 17 июня в специально возведенном павильоне проходили мастер-классы, в которых приняли участие более 1500 детей. Фонд ТОЧНО ДОБРО представил на площадке несколько треков, посвященных инженерным и цифровым технологиям в строительстве.
В день 100-летия «Артека» площадку посетили заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр просвещения Сергей Кравцов, а также космонавт-испытатель, заместитель по научно-исследовательской и испытательной работе командира отряда космонавтов Госкорпорации «Роскосмос» Андрей Бабкин.
Проект «Я — строитель будущего!» состоялся в рамках Фестиваля технологий «От мечты к прогрессу», в ходе которого артековцы познакомились с ключевыми тенденциями развития различных отраслей — строительства, сельского хозяйства, космической отрасли, медицины. Фонд ТОЧНО ДОБРО получил благодарность от директора МДЦ «Артек» Константина Федоренко за активное участие в организации фестиваля.
«Уверен, для многих ребят этот фестиваль станет началом пути в мир инноваций и прогресса, где мечты превращаются в реальные возможности»,— подчеркнул директор «Артека» Константин Федоренко.
«Наша основная цель — помочь детям раскрыть таланты и осознать собственный потенциал. Активное использование передовых технологий открывает новые возможности для профессиональной ориентации, позволяя каждому ребенку не просто наблюдать за будущим, но и активно участвовать в его создании»,– отметила директор фонда ТОЧНО ДОБРО Марина Нудьга.
Напомним, благотворительный фонд ТОЧНО ДОБРО стал тематическим партнером «Артека» в год 100-летия Международного детского центра и реализует на федеральной площадке профориентационную программу «Строители будущего» в августе и сентябре 2025 года. Участников ждут мотивационные встречи с первыми лицами строительной сферы, профессиональные мастерские, практическое знакомство с современными технологиями в девелопменте, креативное проектирование и решение бизнес-кейсов.
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