В Саратове прокуратура выявила нарушения градостроительного законодательства

В Саратове в ходе проверки исполнения градостроительного законодательства при реализации нацпроекта «Образование» прокуратура обнаружила нарушения. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно релизу, ГКУ СО «Управление капитального строительства» в октябре минувшего года заключило с ООО СЗ «ПДП-СТРОЙ» муниципальный контракт на возведение объекта капстроительства «Школа на 1500 мест в мкр. "Авиатор"». Выяснилось, что по данному адресу разрешение на строительство не получено.

При этом, как установила прокуратура в ходе проверочных мероприятий, ООО СЗ «ПДП-СТРОЙ» возводит объект. На земельном участке специалисты обнаружили технику, ограждения по периметру строительной площадки, установленные сваи.

По итогам проверки прокуратура Заводского района Саратова возбудила дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ в отношении должностного лица ООО СЗ «ПДП-СТРОЙ». Его обязали заплатить штраф в размере 20 тыс. руб.

Павел Фролов