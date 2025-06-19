В Нью-Йорке продано кольцо с бриллиантом, принадлежавшим Марии Антуанетте

17 июня в Рокфеллер-центре прошли торги Christie’s Magnificent Jewels. Звездой аукциона стало кольцо с фантазийным розово-фиолетовым бриллиантом весом 10,38 карата. История драгоценного камня оригинальной огранки kite восходит к середине XVIII века. Доподлинно неизвестно, что он принадлежал Марии Антуанетте, однако есть прямые доказательства того, что бриллиант находился в руках ее старшей дочери герцогини Марии Терезы Ангулемской, единственного выжившего ребенка французской королевы и Людовика XVI. Пройдя сквозь длинную череду наследников, бриллиантовый солитер дожил до наших дней. В последний раз он появлялся на публике на аукционе в 1996 году — и вот теперь, почти 30 лет спустя, вновь вышел на торги. Но уже в эффектной оправе кольца из черненого титана c бриллиантами в виде геральдической лилии — ее изготовил ныне здравствующий французский ювелир JAR. Эстимейт $3–5 млн превышен почти втрое (с учетом премии аукционного дома) — финальная цена исторической драгоценности в современной оправе составила $13,9 млн.

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