НБКИ: в Башкирии объем выданных потребкредитов за год снизился на 62%

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в мае 2025 года в Башкирии наличными выдано кредитов на 5,7 млрд руб. Это значительно меньше (на 62,6%), чем в мае 2024 года — 15,2 млрд руб.

Среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования в мае этого года наибольший объем потребкредитов выдали в Москве (25,4 млрд. руб.), Московской области (17,5 млрд. руб.), Санкт-Петербурге (10 млрд. руб.), Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (9,1 млрд. руб.) и Краснодарском крае (8,8 млрд. руб.).

Сильнее всего сократился объем выданных кредитов наличными в мае 2025 года по сравнению с маем 2024 года в Москве (-65,3%), Кемеровской области (-65,2%), Пермском (-65,1%) и Алтайском (-64,8%) крае и в Волгоградской области (-64,5%). Наименьшая динамика снижения отмечается в Санкт-Петербурге (-57,7%), Воронежской области (-57,9%), Татарстане (-58,0%), а также в Краснодарском (-60,1%) и Забайкальском (-60,3%) крае.

В целом по стране объем выданных потребительских кредитов в мае этого года составил 213,8 млрд. руб., сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 62,6% (или в 2,7 раза) (в мае 2024 года он равнялся 571,2 млрд. руб.).

Количество выданных в мае 2025 года потребкредитов по сравнению с маем прошлого года сократилось на 56% (в 2,3 раза) и составило 1,32 млн. ед. (в мае 2024 года – 3 млн. ед.). При этом по сравнению с предыдущим месяцем число выданных кредитов наличными немного выросло (на 8,5%) (в апреле 2025 года – 1,22 млн. ед.).

Майя Иванова