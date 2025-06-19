В Ростовской области совокупный убыток компаний вырос в 3,5 раза в 2025 году

В I квартале 2025 года совокупный убыток предприятий и организаций Ростовской области в 3,5 раза превысил показатель за аналогичный период прошлого года и составил более 41 млрд руб. Об этом говорится в докладе Росстата «Социально-экономическое положение России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В документе говорится, что в начале апреля 2025 года доля убыточных бизнесов в их общем объеме в Ростовской области составляла 34,7%, годом ранее — 28,2%.

Также отмечается, что в 2024 году убытки предприятий региона, без учета малого бизнеса, госучреждений и кредитных организаций, составляли 11,74 млрд руб.

В это же время совокупная прибыль донских предприятий сократилась на 28%, до 57,97 млрд руб. В конце квартала прибыль получили 65,3% участников рынка, годом ранее их было около 72%.

Наталья Белоштейн