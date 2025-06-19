В Петербурге загорелся завод «Арсенал»

Сегодня утром в Калининском районе Санкт-Петербурга на заводе «Арсенал» вспыхнул пожар. Огонь охватил площадь около 250 кв. м. Об этом сообщил глава Калининского района города Михаил Асташкевич в Telegram-канале.

До прибытия пожарных с территории предприятия эвакуировали 15 человек. На место пожара прибыли сотрудники МЧС и скорая помощь. Пожару присвоен ранг-2. Возгорание удалось оперативно локализовать, из-за чего пожар не перекинулся на соседние помещения.

Предварительной причиной возгорания, по словам господина Асташкевича, стали ошибки в ходе ремонтных работ на заводе. Сейчас специалисты проводят проверку и уточняют все обстоятельства случившегося.